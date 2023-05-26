Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:44, 26 мая 2023Мир

В ФРГ нашли больше улик причастности Украины к взрывам на «Северных потоках»

Следствие ФРГ нашло больше улик причастности Украины к взрывам на «Северных потоках»

Фото: Swedish Coast Guard / Xinhua / Globallookpress.com

У следствия ФРГ появляется все больше данных, указывающих на причастность Украины к взрывам на «Северных потоках», пишет издание Der Spiegel.

По информации источников издания, в настоящее время следователи большей степени заняты поиском ответа на вопрос, совершили ли взрывы неподконтрольная властям в Киеве группировка или спецслужбы Украины. При этом в Германии считают «крайне маловероятным» сценарий, при котором диверсии были организованы российской стороной.

Россия обвиняет Германию, Данию и Швецию в сокрытии виновных в атаках на газопроводы «Северный поток» и «Северный поток-2». Послам стран был заявлен протест из-за отсутствия у России результатов расследований по инцидентам на трубопроводах.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Китай предложил сохранить за Россией новые регионы
Дерипаска назвал один из главных уроков XXI века
Вайкуле позвала украинских артистов на фестиваль в Юрмале
Бойца «Азова» осудили на 22 года за убийство мирного жителя
Мать Бритни Спирс впервые навестила дочь за годы вражды
Опубликована карта боевых действий на Украине
Известная ведущая словом «шок» высказалась о популярной у туристов стране
Спецпредставитель КНР покинул МИД России
Папа Римский назвал условие для мира на Украине
В ФРГ нашли больше улик причастности Украины к взрывам на «Северных потоках»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.