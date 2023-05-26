В ФРГ нашли больше улик причастности Украины к взрывам на «Северных потоках»

Следствие ФРГ нашло больше улик причастности Украины к взрывам на «Северных потоках»

У следствия ФРГ появляется все больше данных, указывающих на причастность Украины к взрывам на «Северных потоках», пишет издание Der Spiegel.

По информации источников издания, в настоящее время следователи большей степени заняты поиском ответа на вопрос, совершили ли взрывы неподконтрольная властям в Киеве группировка или спецслужбы Украины. При этом в Германии считают «крайне маловероятным» сценарий, при котором диверсии были организованы российской стороной.

Россия обвиняет Германию, Данию и Швецию в сокрытии виновных в атаках на газопроводы «Северный поток» и «Северный поток-2». Послам стран был заявлен протест из-за отсутствия у России результатов расследований по инцидентам на трубопроводах.