Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:09, 25 мая 2023Мир

Россия обвинила три страны ЕС в сокрытии виновных в атаках на «Северные потоки»

Россия обвинила Германию, Данию и Швецию в сокрытии виновных в атаках на «Северные потоки»
СюжетПротесты в Москве

Фото: The Swedish Coast Guard / Globallookpress.com

Россия обвинила Германию, Данию и Швецию в сокрытии виновных в атаках на газопроводы «Северный поток» и «Северный поток-2». Об этом сообщается в заявлении на сайте российского МИД.

Отмечается, что послов трех европейских стран вызвали в российское внешнеполитическое ведомство. Им был заявлен протест из-за отсутствия у России результатов расследований по диверсиям на трубопроводах.

Москва уличила государства Европейского союза (ЕС) в отсутствии заинтересованности в установлении подлинных обстоятельств атак. «Напротив, своими действиями они явно затягивают время и пытаются скрыть следы и истинных виновников преступления, за которым, как мы думаем, стоят известные страны», — заключили в МИД.

Уточняется, что российская сторона продолжит добиваться добиваться от властей ФРГ, Дании и Швеции проведения объективного расследования происшествий на газопроводах.

Ранее депутат Европарламента от Германии Гуннар Бек заявил, что власти страны и Евросоюза не будут допускать проведения расследования диверсий на «Северных потоках». Он также подчеркнул, что ФРГ и ЕС не намерены ремонтировать поврежденные трубопроводы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Грузия запустит для россиян полеты в Европу с одной пересадкой
В Евросоюзе отреагировали на размещение российского ядерного оружия в Белоруссии
Студент МГИМО заболел корью
Еще одна российская авиакомпания начнет летать на Кубу
Евросоюз назвал сумму заблокированных активов российского ЦБ
Названы главные покупатели российского золота
Стало известно о депрессии у Романа Костомарова
16-летняя российская теннисистка пробилась в основную сетку «Ролан Гаррос»
Финляндия передала Украине очередной пакет военной помощи
Госдума расширила действие статьи о наказании за экстремистские материалы
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.