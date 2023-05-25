Россия обвинила три страны ЕС в сокрытии виновных в атаках на «Северные потоки»

Россия обвинила Германию, Данию и Швецию в сокрытии виновных в атаках на «Северные потоки»

Россия обвинила Германию, Данию и Швецию в сокрытии виновных в атаках на газопроводы «Северный поток» и «Северный поток-2». Об этом сообщается в заявлении на сайте российского МИД.

Отмечается, что послов трех европейских стран вызвали в российское внешнеполитическое ведомство. Им был заявлен протест из-за отсутствия у России результатов расследований по диверсиям на трубопроводах.

Москва уличила государства Европейского союза (ЕС) в отсутствии заинтересованности в установлении подлинных обстоятельств атак. «Напротив, своими действиями они явно затягивают время и пытаются скрыть следы и истинных виновников преступления, за которым, как мы думаем, стоят известные страны», — заключили в МИД.

Уточняется, что российская сторона продолжит добиваться добиваться от властей ФРГ, Дании и Швеции проведения объективного расследования происшествий на газопроводах.

Ранее депутат Европарламента от Германии Гуннар Бек заявил, что власти страны и Евросоюза не будут допускать проведения расследования диверсий на «Северных потоках». Он также подчеркнул, что ФРГ и ЕС не намерены ремонтировать поврежденные трубопроводы.