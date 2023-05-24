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03:47, 24 мая 2023Мир

ЕС обвинили в препятствовании в расследовании взрывов на «Северных потоках»

Евродепутат Бек: Евросоюз и ФРГ не допустят расследования взрывов на «Северных потоках»
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Депутат Европарламента от Германии Гуннар Бек заявил, что власти страны и Евросоюза (ЕС) не будут допускать проведения расследования диверсий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Об этом сообщают «Известия».

Бек также подчеркнул, что ФРГ и Евросоюз не намерены ремонтировать поврежденные трубопроводы.

Депутат заявил о необходимости понимания того факта, что большинство стран ЕС не являются автономными субъектами на международной арене. По его словам, меньше всего автономии у властей Германии, которые имеют обязательства перед Соединенными Штатами, ограничены в действиях как со стороны НАТО, так и Евросоюза, а также «внутриполитическими условиями, патологиями и политическими неврозами».

Ранее посол России в Дании Владимир Барбин заявил о намерении Москвы добиваться проведения всестороннего расследования подрыва «Северных потоков». По его словам, Россия настроена выяснить, кто виновен в произошедшем.

8 февраля американский журналист Сеймур Херш опубликовал расследование, в котором обвинил Вашингтон в организации диверсий на «Северных потоках». По его версии, водолазы американской армии под прикрытием маневров НАТО Baltops 22 заложили под газопроводы дистанционно активируемые взрывные устройства.

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Марина Совина
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