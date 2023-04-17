В России пообещали добиваться расследования по «Северным потокам»

Посол России Барбин: Москва продолжит добиваться установления причастных к взрывам на СП

Москва продолжит добиваться проведения всестороннего расследования диверсий на российских газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2», заявил посол России в Дании Владимир Барбин. Об этом он сообщил «Известиям».

Дипломат подчеркнул, что Россия намерена выяснить, кто причастен к произошедшему. «С опорой на международное право и имеющиеся дипломатические механизмы продолжим добиваться всестороннего, прозрачного и беспристрастного расследования всех аспектов диверсий на газопроводах, включая установление виновных, их спонсоров, организаторов и соучастников», — пообещал Барбин.

Ранее российский посол упрекнул Данию в нежелании сотрудничать с Москвой в расследовании подрыва трубопроводов. По его словам, власти страны утверждают, что проводят расследование инцидентов, но до сих пор не предоставили никакой субстантивной информации ни о предпринимаемых следственных действиях, ни о каких-либо их промежуточных результатах.