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04:21, 17 апреля 2023Мир

В России пообещали добиваться расследования по «Северным потокам»

Посол России Барбин: Москва продолжит добиваться установления причастных к взрывам на СП
Сюжет«Северный поток-2»:
Владимир Барбин

Владимир Барбин. Фото: Ritzau Scanpix / Reuters

Москва продолжит добиваться проведения всестороннего расследования диверсий на российских газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2», заявил посол России в Дании Владимир Барбин. Об этом он сообщил «Известиям».

Дипломат подчеркнул, что Россия намерена выяснить, кто причастен к произошедшему. «С опорой на международное право и имеющиеся дипломатические механизмы продолжим добиваться всестороннего, прозрачного и беспристрастного расследования всех аспектов диверсий на газопроводах, включая установление виновных, их спонсоров, организаторов и соучастников», — пообещал Барбин.

Ранее российский посол упрекнул Данию в нежелании сотрудничать с Москвой в расследовании подрыва трубопроводов. По его словам, власти страны утверждают, что проводят расследование инцидентов, но до сих пор не предоставили никакой субстантивной информации ни о предпринимаемых следственных действиях, ни о каких-либо их промежуточных результатах.

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Марина Совина
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