В России заявили о нежелании Дании сотрудничать в расследовании по СП

Посол Барбин: Дания отвергает любое взаимодействие с Москвой в расследовании по СП

Дания отвергает любое взаимодействие с Россией по расследованию диверсий на «Северных потоках». Об этом «Известиям» сообщил посол РФ в Копенгагене Владимир Барбин.

По словам дипломата, власти Дании утверждают, что занимаются расследованием произошедшего, однако до сих пор не предоставили никакой субстантивной информации ни о предпринимаемых следственных действиях, ни о каких-либо их промежуточных результатах.

Барбин подчеркнул, что Копенгаген не проявляет заинтересованности в проведении независимого международного расследования. «Вместо консолидации международных усилий в борьбе с терроризмом и преступностью взят курс на их фрагментацию по национальному признаку и на основе блоковой принадлежности», — заявил он, добавив, что такая позиция обесценивает политические соглашения.

Ранее Барбин отметил, что отказ Дании, Германии и Швеции сотрудничать с Москвой по расследованию взрывов на российских трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» подрывает доверие к этому расследованию.