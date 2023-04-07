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14:10, 7 апреля 2023Мир

В России засомневались в расследовании диверсий на «Северных потоках»

Посол России Барбин: отказ Дании, ФРГ и Швеции сотрудничать по диверсиям подрывает доверие

Фото: Александр Натрускин / РИА Новости

Политика некоторых европейских стран в вопросе расследования диверсий на российских газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» подрывает доверие к этому расследованию. О сомнениях в деле заявил посол России в Дании Владимир Барбин газете The New York Times (NYT).

«Сохраняющаяся секретность расследования, проводимого Данией, Германией и Швецией, а также отказ сотрудничать с Россией подрывают доверие к нему», — высказался российский посол.

Ранее немецкие следователи нашли следы взрывчатых веществ на яхте «Андромеда», которую связывают с терактами, совершенными на «Северных потоках». Кроме того, стало известно, что двое членов экипажа яхты использовали поддельные болгарские паспорта. Как сообщается в публикации, других зацепок пока не обнаружено.

Окружной прокурор Швеции Матс Юнгквист, который занимается расследованием диверсий на трубопроводах, заявил, что за подрывами газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2», вероятнее всего, стоит группа, поддерживаемая государством.

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Варвара Кошечкина
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