Прокурор Швеции раскрыл версию подрыва «Северных потоков»

Прокурор Швеции: «Северные потоки» могла взорвать поддерживаемая государством группа

За подрывами газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2», вероятнее всего, стоит группа, поддерживаемая государством. Такую версию происшествия раскрыл окружной прокурор Швеции Матс Юнгквист, который занимается расследованием диверсий на трубопроводах, его слова передает Reuters.

Правоохранитель заявил, что этот сценарий является наиболее очевидным. При этом он допустил, что атаки могла организовать независимая группа. Юнквист также добавил, что тип взрывчатки, который использовали для разрушения газопроводов, исключает «большое число участников».

Ранее Юнквист рассказал, что на данный момент нет ясности относительно того, кто стоит за диверсиями на «Северных потоках», поиски ответственного будут непростыми. По его словам, шведская прокуратура работает безоговорочно, «переворачивает каждый камень и ничего не оставляет на волю случая».