В Швеции высказались о поиске ответственных за взрыв на «Северных потоках»

Прокурор Швеции Юнгквист счел поиск ответственных за взрыв на «Северных потоках» непростым

На данный момент нет ясности относительно того, кто стоит за диверсиями на «Северных потоках», поиски ответственного будут непростыми. Такое мнение высказал в четверг, 6 апреля, прокурор Швеции Матс Юнгквист, отвечающий за расследование взрывов на трубопроводах. Его заявление опубликовано на официальном сайте скандинавского надзорного органа.

По его словам, шведская прокуратура, занимающаяся расследованием инцидента работает безоговорочно, «переворачивает каждый камень и ничего не оставляет на волю случая». «Мы надеемся, что сможем назвать того, кто совершил это преступление, но следует отметить, что это, вероятно, будет сложно, учитывая обстоятельства», — сказал Юнгквист.

Прокурор отметил, что нет сомнений, что диверсии на «Северных потоках» — грубый саботаж в международных водах, направленный на инфраструктуру, владелец которой не связан со Швецией. Он добавил, что все изъятые предметы и материалы с места происшествия тщательно осмотрены и проанализированы, проводится ряд конкретных следственных мероприятий.

Ранее депутат Европарламента Мик Уоллес объяснил нежелание Запада раскрывать правду о диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». По его словам, «неспособность проявить искренний интерес» к раскрытию правды полностью разоблачает подчинение Европы империи США и НАТО и их «прокси-войне на Украине».

Газопроводы «Северный поток» и «Северный поток 2» были выведены из строя в сентябре 2022 года в результате диверсии. Германия, Швеция и Дания расследуют произошедшее, однако не допускают до международного расследования российских специалистов. Президент России Владимир Путин назвал подрыв трубопроводов очевидным терактом.