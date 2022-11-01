Путин назвал очевидным терактом взрывы на «Северных потоках»

Президент России Путин назвал очевидным терактом взрывы на газопроводах «Северный поток»

Президент России Владимир Путин назвал взрыв на газопроводах «Северный поток» очевидным терактом. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Это очевидный теракт, очевидный», — заявил глава государства.

Ранее Владимир Путин сообщил, что «Газпром» был допущен к обследованию места подрыва газопроводов «Северный поток». По итогам осмотра были обнаружены воронки глубиной три и пять метров.

Взрывы произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу: «Северном потоке» и незапущенном «Северном потоке-2». Это привело к масштабным утечкам газа. Аварии были зафиксированы в территориальных водах Швеции и Дании. В середине октября в «Газпроме» уточнили, что поврежденные нитки газопроводов на большом протяжении заполнены морской водой.