Путин назвал очевидным терактом взрывы на «Северных потоках»
Президент России Владимир Путин назвал взрыв на газопроводах «Северный поток» очевидным терактом. Об этом сообщается на сайте Кремля.
«Это очевидный теракт, очевидный», — заявил глава государства.
Ранее Владимир Путин сообщил, что «Газпром» был допущен к обследованию места подрыва газопроводов «Северный поток». По итогам осмотра были обнаружены воронки глубиной три и пять метров.
Взрывы произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу: «Северном потоке» и незапущенном «Северном потоке-2». Это привело к масштабным утечкам газа. Аварии были зафиксированы в территориальных водах Швеции и Дании. В середине октября в «Газпроме» уточнили, что поврежденные нитки газопроводов на большом протяжении заполнены морской водой.