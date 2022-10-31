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23:30, 31 октября 2022Россия

«Газпром» исследовал места взрывов на «Северных потоках»

Путин: «Газпром» обнаружил под «Северными потоками» воронки глубиной 3 и 5 метров

Фото: Sergey Bobylev / Reuters

«Газпром» был допущен к обследованию места подрыва газопроводов «Северный поток». По итогам осмотра были обнаружены воронки глубиной три и пять метров. Об этом сообщил президент России Владимир Путин, его цитирует ТАСС.

«Сегодня [Алексей] Миллер доложил с утра, что обследовали. Допустили, кстати, "Газпром" к обследованию места взрыва», — отметил президент.

По его словам, вырвано 40 метров трубы. «Всего трубы разошлись на 259, по-моему, метров», — добавил Путин.

Взрывы произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу: «Северном потоке» и незапущенном «Северном потоке-2». Это привело к масштабным утечкам газа. Аварии были зафиксированы в территориальных водах Швеции и Дании. В середине октября в «Газпроме» уточнили, что поврежденные нитки газопроводов на большом протяжении заполнены морской водой.

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Марина Совина
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