Депутат ЕП Уоллес: сокрытие правды о «Северных потоках» отражает подчинение ЕС империи США

Депутат Европарламента (ЕП) Мик Уоллес в своем Twitter-аккаунте объяснил нежелание Запада раскрывать правду о диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2».

По его словам, «неспособность проявить искренний интерес» к раскрытию правды полностью разоблачает подчинение Европы империи США и НАТО и их «прокси-войне на Украине».

Уоллес подчеркнул, что ошибки лидеров Европейского союза негативно сказываются на гражданах стран организации.

Ранее президент России Владимир Путин призвал к созданию международной комиссии по расследованию подрывов газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». Российский лидер подчеркнул, что на данный момент обстановка в Балтийском море неспокойная. Он напомнил о диверсиях на трубопроводах, которые произошли в сентябре 2022 года.

26 сентября стало известно, что в газопроводе «Северный поток-2» упало давление. Уже к ночи того же дня Nord Stream AG сообщила, что давление в «Северном потоке-1» упало на обеих нитках. Позднее выяснилось, что в районе утечек были зафиксированы взрывы.