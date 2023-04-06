Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:04, 6 апреля 2023Мир

Объяснено нежелание Запада раскрывать правду о диверсии на «Северных потоках»

Депутат ЕП Уоллес: сокрытие правды о «Северных потоках» отражает подчинение ЕС империи США

Депутат Европарламента (ЕП) Мик Уоллес в своем Twitter-аккаунте объяснил нежелание Запада раскрывать правду о диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2».

По его словам, «неспособность проявить искренний интерес» к раскрытию правды полностью разоблачает подчинение Европы империи США и НАТО и их «прокси-войне на Украине».

Уоллес подчеркнул, что ошибки лидеров Европейского союза негативно сказываются на гражданах стран организации.

Ранее президент России Владимир Путин призвал к созданию международной комиссии по расследованию подрывов газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». Российский лидер подчеркнул, что на данный момент обстановка в Балтийском море неспокойная. Он напомнил о диверсиях на трубопроводах, которые произошли в сентябре 2022 года.

26 сентября стало известно, что в газопроводе «Северный поток-2» упало давление. Уже к ночи того же дня Nord Stream AG сообщила, что давление в «Северном потоке-1» упало на обеих нитках. Позднее выяснилось, что в районе утечек были зафиксированы взрывы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Украинские военные начали массово отступать из Артемовска
Объяснено нежелание Запада раскрывать правду о диверсии на «Северных потоках»
В Совфеде назвали неожиданное последствие визита Зеленского в Польшу
Рогов заявил о координирующих ВСУ иностранных военных
Тренер дала советы по похудению с помощью одной ходьбы
Анастасия Волочкова раскрыла источники финансирования своих выступлений
Авианосец ВМС Китая вышел в океан и приблизился к Тайваню
В Госдуме предложили ввести исправительные работы за дискредитацию армии
Блогерша сняла номер на Бали за 480 рублей и отказалась впредь отдыхать в Сочи
Граничащий с Украиной российский регион обстреляли из минометов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.