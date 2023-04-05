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15:41, 5 апреля 2023Мир

Путин призвал к созданию комиссии по расследованию подрывов «Северных потоков»

Путин призвал создать международную комиссию по расследованию подрывов «Северных потоков»
СюжетПоставки нефти и газа в Европу:
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Гавриил Григоров / Sputnik / Reuters

Президент России Владимир Путин призвал к созданию международной комиссии по расследованию подрывов газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». Трансляцию выступления ведет Telegram-канал «Кремль. Новости».

Глава государства подчеркнул, что на данный момент обстановка в Балтийском море неспокойная. Он напомнил о диверсиях на трубопроводах, которые произошли в сентябре 2022 года.

«Мы надеемся, господин посол, что датская сторона поддержит наши предложения об учреждении независимой международной комиссии по установлению всех обстоятельств случившегося», — обратился Путин к диппредставителю Дании в России Якобу Хеннингсену на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не надеяться на возобновление поставок газа в Европу по «Северному потоку». Он заявил, что для восстановления процесса поставок требуется «не только продавец, но и покупатель».

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Виктория Кондратьева
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