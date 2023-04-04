В Кремле призвали не надеяться на возобновление поставок по «Северному потоку»

Песков: следует воздержаться от надежд на возобновление поставок по «Северному потоку»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не надеяться на возобновление поставок газа в Европу по «Северному потоку». Об этом пишет ТАСС.

Так спикер Кремля прокомментировал сообщение Reuters о том, что немецкие компании возобновили страхование поврежденного газопровода. Опрошенные агентством эксперты считают, что это дает надежду на возобновление экспорта.

«Во-первых, он разрушен, если говорить о "Северном потоке-1". Сейчас бы я воздержался от каких-то излишне оптимистических заключений в этой связи. Очень внимательно наблюдаем за ситуацией», — сказал Песков. На вопрос, готова ли Россия снова начать поставки до конца расследования подрыва трубопровода, он ответил, что для этого требуется «не только продавец, но и покупатель».

Песков добавил, что в России «по-прежнему убеждены, что необходимо обеспечить транспарентное с участием всех заинтересованных сторон международное разбирательство и расследование тех террористических актов», которые привели к выходу из строя основного маршрута поставок российского газа в Европе.

В марте глава Федерального сетевого агентства (ФСА) Германии Клаус Мюллер заявил, что подземные газовые хранилища (ПХГ) страны могут быть заполнены к следующей зиме без поставок газа из России. По итогам текущего отопительного сезона в хранилищах страны остались запасы топлива, уровень которых позволяет заполнить ПХГ с помощью альтернативных поставщиков. К 28 марта газовые хранилища заполнены на 64,3 процента. По словам Миллера, Германии удалось успешно пережить эту зиму, и следующий сезон страна также сможет перенести хорошо.