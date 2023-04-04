Немецкие компании возобновили страхование «Северного потока»

Reuters: немецкие Allianz и Munich Re возобновили страхование газопровода «Северный поток»

Немецкие компании Munich Re и Allianz возобновили страхование газопровода «Северный поток», который был поврежден в результате диверсии. Об этом агентству Reuters сообщили осведомленные источники.

Один из них рассказал, что власти ФРГ не противились этому решению, несмотря на разорванные связи Берлина и Москвы в энергетике. Утверждается, что ряд немецких акционеров Nord Stream выступает за сохранение газопровода на случай, если отношения между странами улучшатся.

По словам одного из собеседников агентства, страховка покрывает нанесенный «Северному потоку» ущерб, а также проблемы, связанные с остановкой его работы. Помимо этого, наличие страховки должно облегчить проведение ремонтных работ, которые позволят возобновить поставки топлива в Европу по дну Балтийского моря.

Газопроводы «Северный поток» и «Северный поток 2» были выведены из строя в сентябре 2022 года в результате диверсии. Германия, Швеция и Дания расследуют произошедшее, однако не допускают до международного расследования российских специалистов. Президент России Владимир Путин назвал подрыв трубопроводов очевидным терактом.