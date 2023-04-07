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13:33, 7 апреля 2023Мир

Стали известны новые подробности в деле о «Северных потоках»

NYT: следователи ФРГ нашли следы взрывчатки на яхте «Андромеда» после подрыва Nord Stream

Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Немецкие следователи нашли следы взрывчатых веществ на яхте «Андромеда», которую связывают с терактами, совершенными на «Северных потоках». Новые подробности в деле о подрыве газопроводов 7 апреля сообщает издание The New York Times (NYT).

Кроме того, стало известно, что двое членов экипажа яхты использовали поддельные болгарские паспорта. Как сообщается в публикации, других зацепок пока не обнаружено.

6 апреля занимающийся расследованием диверсий на «Северных потоках» прокурор Швеции Матс Юнгквист заявил, что за подрывами газопроводов, вероятнее всего, стоит группа, поддерживаемая государством.

Кроме того, ранее немецкие страховщики Munich Re и Allianz опровергли слухи о продлении полиса страхования «Северного потока».

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Алина Хасанбекова
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