Немецкие компании опровергли слухи о продлении страхования «Северного потока»

Munich Re и Allianz заявили, что не будут продлевать страхование «Северного потока»

Немецкие страховщики Munich Re и Allianz опровергли слухи о продлении полиса страхования «Северного потока». Об этом пишет Reuters со ссылкой на официальные заявления компаний.

Срок действия документа в обоих случаях истекает в конце 2023 года. Обе фирмы заявили, что не будут его продлевать. Allianz в своем заявлении добавила, что является частью страхового консорциума, который покрывает интересы четырех миноритарных акционеров газопровода из Европы.

4 апреля Reuters со ссылкой на источники сообщил, что Munich Re и Allianz продлили страхование газопровода. Один из собеседников агентства тогда рассказал, что страховка покрывает ущерб, нанесенный «Северному потоку» во время взрывов, а также проблемы, связанные с остановкой его работы. Наличие страховки также должно облегчить проведение ремонтных работ, которые позволят возобновить поставки топлива в Европу по дну Балтийского моря.

При этом, комментируя слухи о возобновлении страхования, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не надеяться на возобновление поставок по «Северному потоку». На вопрос, готова ли Россия снова начать поставки до конца расследования подрыва трубопровода, он ответил, что для этого требуется «не только продавец, но и покупатель».