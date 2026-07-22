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19:29, 22 июля 2026Экономика

Россияне бросились брать ипотеку

ОКБ: Число выдач льготной ипотеки выросло на 67 %
Александра Качан (Редактор)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

По итогам июня 2026 года количество выдач льготной ипотеки выросло на 67 процентов в месячном выражении. О том, что россияне практически бросились брать кредиты на жилье, пишет ТАСС со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

Всего за месяц было выдано 51,1 тысячи льготных ипотечных кредита. Показатель вырос не только по сравнению с маем, когда было выдано 30,6 тысячи кредитов, но и с аналогичным периодом 2025 года, когда было выдано 43,4 тысячи кредитов, или на 18 процентов меньше.

Общий объем кредитов с господдержкой в июне увеличился на 69 процентов относительно мая и на 25 процентов относительно 2025 года, составив 310,7 миллиарда рублей. На льготную ипотеку пришлось 48 процентов от всех выданных ипотек и 64 процента от их совокупного объема. Средняя сумма льготной потеки достигла 6,08 миллиона рублей, а средний срок — 326 месяцев.

Ранее россиян предупредили об опасности ипотечных каникул. По словам доцента РЭУ имени Г. В. Плеханова Мария Ермилова, ипотечные каникулы увеличивают итоговую переплату по кредиту и не помогут семье сэкономить.

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