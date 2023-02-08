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16:08, 8 февраля 2023Мир

Американский журналист обвинил США в диверсии на «Северных потоках»

Журналист Херш обвинил водолазов США в организации диверсии на «Северных потоках»

Фото: Danish Defence Command / Handout / Reuters

Водолазы США под прикрытием проведения учений заложили взрывчатку для организации диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш обвинил Вашингтон в организации атак на трубопроводы.

По словам журналиста, водолазы армии США под прикрытием маневров НАТО Baltops 22 заложили под газопроводы дистанционно активируемые взрывные устройства. Он утверждает, что 26 сентября 2022-го самолет военно-морских сил Норвегии сбросил гидроакустический буй, который привел в действие взрывчатку.

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«Решению [президента США Джо] Байдена устроить диверсию на трубопроводах предшествовали девять месяцев крайне секретных дискуссий в рамках сообщества по нацбезопасности Вашингтона», — заключил Херш. Он уточнил, что главной темой для обсуждения была необходимость не оставить улик.

27 сентября 2022 года компания Nord Stream AG заявила о беспрецедентных разрушениях на двух газопроводах компании — «Северный поток» и «Северный поток-2», которые идут по дну Балтийского моря в Германию. Позже германские следователи допустили, что за подрывами газопроводов могут стоять представители одной из западных стран.

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Виктория Кондратьева
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