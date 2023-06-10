В Польше допустили причастность к диверсии на «Северных потоках»

WSJ: в нацбезопасности Польши допустили причастность компании к подрыву «Северных потоков»

Представитель национальной безопасности Польши допустил, что в терактах на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» могла быть замешана какая-либо польская компания. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).

Ранее издание писало, что немецкие следователи изучают улики о том, что подорвавшие газопроводы «Северные потоки» диверсанты использовали Польшу как оперативную базу. По мнению следствия, Польша могла быть центром материально-технического обеспечения и финансирования атаки. Кроме того, яхта «Андромеда», которую могли использовать диверсанты, заходила в польские воды, отмечает WSJ.

Взрывы на «Северных потоках» произошли 26 сентября 2022 года. 8 февраля 2023 года американский журналист Сеймур Херш опубликовал статью, в которой заявил, что к диверсии на «Северных потоках» причастны США. По его версии, операцию провели Военно-морские силы (ВМС) США, для установки бомб использовали подлодки.