В США заявили об осведомленности ЦРУ о планах Киева по «Северным потокам»

WP: ЦРУ США располагало сведениями о планах Киева по подрыву «Северных потоков»

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США располагало сведениями о планах Украины по подрыву «Северных потоков», сообщается на сайте издания The Washington Post (WP).

Отмечается, что о планах украинских военных провести скрытую атаку администрация президента США Джо Байдена узнала за три месяца до диверсии. План Киева предполагал использование небольшой группы дайверов, которые подчинялись непосредственно командующему Вооруженными силами Украины (ВСУ).

В июне 2022 года ЦРУ получило подробности плана от разведывательной службы одной из европейских стран. Предполагается, что эти сведения выложил на платформу Discord бывший американский военный Джек Тейшейра. Отчет разведки был основан на информации, полученной от украинского источника. Впоследствии управление сообщило о нем, в частности, Германии.

Ранее издание Der Spiegel сообщило, что у следствия ФРГ появляется все больше улик, указывающих на причастность Украины к случившемуся. При этом в Германии считают крайне маловероятным сценарий, при котором диверсии были организованы российской стороной.

8 февраля американский журналист Сеймур Херш опубликовал расследование, в котором обвинил власти США в причастности к подрыву «Северных потоков». По его версии, американские водолазы заложили взрывчатку для организации диверсии на трубопроводах под прикрытием учений.