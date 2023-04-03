Раскрыты новые подробности диверсии на «Северных потоках»

WP: Andromeda была не единственным судном, использованным в атаке на «Северных потоках»

Немецкие следователи считают, что яхта, которую ранее связывали с диверсией на «Северных потоках,» была использована, чтобы отвлечь внимание от истинных исполнителей терактов, пишет газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

Издание раскрыло новые подробности диверсии на «Северных потоках» — Andromeda была не единственным судном, использованным в атаке. Следствие в ФРГ установило, что следы взрывчатки «военного образца,» найденные на столе в каюте яхты, соответствуют взрывчатке, использованной на трубопроводе. Несмотря на это, некоторые из них сомневаются, что опытные диверсанты оставили бы после себя столь очевидные доказательства вины.

Ранее немецкое издание Spiegel писало о курсе следования яхты Andromeda, которая, предположительно, была использована в ходе подготовки теракта на газопроводах. Также яхту модели Bavaria Cruiser 50, которую, предположительно, задействовали для подготовки теракта на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2», обнаружили под открытым небом на мысе Буг немецкого острова Рюген.