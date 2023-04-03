Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:01, 3 апреля 2023Мир

Раскрыты новые подробности диверсии на «Северных потоках»

WP: Andromeda была не единственным судном, использованным в атаке на «Северных потоках»
Сюжет«Северный поток-2»:

Фото: Командование обороны Дании / РИА Новости

Немецкие следователи считают, что яхта, которую ранее связывали с диверсией на «Северных потоках,» была использована, чтобы отвлечь внимание от истинных исполнителей терактов, пишет газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

Издание раскрыло новые подробности диверсии на «Северных потоках» — Andromeda была не единственным судном, использованным в атаке. Следствие в ФРГ установило, что следы взрывчатки «военного образца,» найденные на столе в каюте яхты, соответствуют взрывчатке, использованной на трубопроводе. Несмотря на это, некоторые из них сомневаются, что опытные диверсанты оставили бы после себя столь очевидные доказательства вины.

Ранее немецкое издание Spiegel писало о курсе следования яхты Andromeda, которая, предположительно, была использована в ходе подготовки теракта на газопроводах. Также яхту модели Bavaria Cruiser 50, которую, предположительно, задействовали для подготовки теракта на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2», обнаружили под открытым небом на мысе Буг немецкого острова Рюген.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В США заявили об ожидании контрнаступления ВСУ в ближайшие недели
Сальдо призвал украинские силы готовиться к эвакуации из Херсона
США обсудили заключение временного соглашения по ядерной программе Ирана
В Европе сочли концепцию внешней политики России попыткой восстановить репутацию
Запад обвинили в нежелании знать виновных в атаке на «Северные потоки»
Момент взрыва на встрече с военкором Татарским попал на видео
Небензя рассказал о законности места России в Совбезе ООН
Генсек НАТО призвал страны альянса ежегодно выделять Украине 500 миллионов евро
Стало известно о намерении НХЛ провести серию матчей против команды России
В США заявили о продолжении ожесточенного боя в Артемовске
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.