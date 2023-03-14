В Германии нашли связанную с терактом на «Северных потоках» яхту

Spiegel: связанную с терактом на «Северных потоках» яхту нашли у острова Рюген в Германии

Яхту модели Bavaria Cruiser 50, которую, предположительно, задействовали для подготовки теракта на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2», обнаружили под открытым небом на мысе Буг немецкого острова Рюген. Об этом пишет журнал Spiegel со ссылкой на собственные данные.

Издание отметило, что связанную с терактом на «Северных потоках» яхту нашли у Рюгена в Германии. «Согласно исследованию Spiegel, судно, на котором предполагаемая группа подрывников отправилась к трубопроводам "Северного потока", стоит на мысе Буг на острове Рюген», — отмечается в публикации.

Подчеркивается, что территория острова является бывшим военным портом. Журнал также выяснил, что использованный для аренды судна адрес электронной почты может указывать на Украину.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала срочно расследовать подрывы на «Северных потоках». По ее мнению, уход от работы над резолюцией СБ ООН по этому вопросу «станет свидетельством намеренно создаваемых препятствий в установлении истины».