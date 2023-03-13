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22:14, 13 марта 2023Мир

В МИД России призвали срочно расследовать подрывы на «Северных потоках»

Захарова призвала СБ ООН создать комиссию по расследованию подрывов на «Северных потоках»
Мария Захарова

Мария Захарова . Фото: Shamil Zhumatov / Reuters

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что предмет, обнаруженный в 30 километрах от места взрыва на газопроводе «Северный поток», не служит частью конструкции. Он может быть элементом бомбы. Комментарий Захаровой опубликован в официальном Telegram-канале ведомства.

Захарова подчеркнула, что в Москве обратили внимание на сообщения, что во время обследования нитки газопровода в экономической зоне Дании компания Nord Stream AG обнаружила предмет, способный быть частью взрывного устройства. На фоне этого дипломат призвала расследовать подрывы на «Северных потоках» и потребовала СБ ООН создать специальную комиссию.

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«Уход стран "коллективного Запада" от конструктивной работы над проектом резолюции, учитывая их отказ допустить Россию к расследованию, станет свидетельством намеренно создаваемых препятствий в установлении истины», — заключила она.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров призвал к объективному расследованию подрыва проектов «Северный поток» и «Северный поток-2». В случае блокирования этого процесса Москва будет думать над ответом, подчеркнул он.

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Марина Совина
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