Лавров призвал к объективному расследованию подрыва «Северных потоков»

Лавров: если расследование атак на «Северные потоки» заблокируют, РФ подумает над ответом

Москва выступает за объективное и беспристрастное расследование подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». К этому призвал глава МИД России Сергей Лавров, его слова приводит «Интерфакс».

Министр подчеркнул, что в случае блокирования расследования Москва будет думать над ответом. «Конечно, мы будем думать о том, как отвечать Западу на эту прямую атаку, прямое покушение на нашу собственность, по большому счету», — высказался он.

Лавров подчеркнул, что расследование должно быть прозрачным и не должно сводиться к тому, что «что-то шведы и датчане и немцы порешали, ну и пусть это, значит, будет окончательным вердиктом». Он назвал нападения на трубопроводы грубейшей террористической атакой.