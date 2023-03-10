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07:52, 10 марта 2023Мир

Россия опубликует переписку с ФРГ, Данией и Швецией по «Северным потокам»

Полянский: РФ опубликует переписку с ФРГ, Данией и Швецией о взрывах на «Северных потоках»
Сюжет«Северный поток-2»:

Фото: Danish Defence Command / Reuters

Россия в скором времени опубликует и распространит в Совбезе ООН переписку с ФРГ, Данией и Швецией по ситуации с диверсией на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в интервью Джэксону Хинклу YouTube-каналу The Dive.

Они отказывают в любом доступе к информации, отказывают в любом участии, хотя мы заинтересованная сторона. Мы должны в нем [в расследовании] участвовать. Но они просто пишут нам письма, говорят: "Мы делаем то, что мы делаем, а вы занимайтесь своим делом

Дмитрий ПолянскийПервый заместитель постоянного представителя РФ при ООН

Он пообещал, что российские дипломаты, «чтобы быть транспарентными», скоро опубликуют и распространят в Совбезе ООН переписку с этими странами.

Комментируя появившиеся на этой неделе публикации в западных СМИ о причастности к взрывам некой проукраинской группировки, Полянский заявил, что Запад подобной информацией пытается отвлечь внимание от реальных причин взрывов.

Я думаю, очевидно, что это, скорее всего, попытка отвлечь внимание от того, что произошло на самом деле

Дмитрий ПолянскийПервый заместитель постоянного представителя РФ при ООН

Кроме того, российский дипломат посетовал на нежелание некоторых стран Запада работать с проектом резолюции России, призывающей генсека ООН Антониу Гутерриша создать комиссию для расследования диверсии на «Северном потоке».

По его словам, ряд западных государств отказались от участия в расследовании, так как посчитали его нецелесообразным.

Они вынуждены — они присылают экспертов, но эти эксперты лишь говорят "мы не видим какой-либо потребности в такого рода расследовании"

Дмитрий ПолянскийПервый заместитель постоянного представителя РФ при ООН
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Новые подробности о взрыве

Накануне немецкое издание Spiegel со ссылкой на источники в ведомствах раскрыло новые подробности о взрыве на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Предполагается, что судно, на котором диверсанты перевезли взрывные устройства, является парусной яхтой «Андромеда» с портом приписки Бреге на острове Рюген, принадлежащем Германии.

Отмечается, что 15-метровую яхту модели Bavaria Cruiser 50 неизвестные арендовали через чартерную фирму острова Рюгена. В статье говорится, что судно начало свой путь из порта Росток-Варнемюнде, после чего пришвартовалось ненадолго у находящегося на севере острова порта Вик.

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Версия об украинском следе

Во вторник, 7 марта, газета The New York Times опубликовала материал, в котором сообщила, что за подрывом «Северных потоков» могли стоять силы, поддерживаемые Украиной. Как пишет издание, разведка США полагает, что исполнителями операции были граждане Украины и России, не имеющие отношения к вооруженным силам и спецслужбам.

Немецкая Die Zeit, в свою очередь, заявила об установленном прокуратурой ФРГ судне, которое могло быть причастно ко взрыву. Утверждалось, что зафрахтовавшая его в Польше компания принадлежит украинцам, а на самом судне при обыске были обнаружены следы взрывчатки.

Позже британская The Times сообщила о возможном частном спонсоре диверсий на объектах. Утверждалось, что речь может идти о частном предприятии с Украины, а не об американцах, россиянах или поляках. Подчеркивается, что Киев мог не знать о планах группировки.

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Реакция Москвы и Киева

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, реагируя на эти публикации западных СМИ, заявил, что Киев не причастен к диверсиям на российских газопроводах. По его словам, украинские власти «не имеют к этому никакого отношения».

И я думаю, что статьи без доказательств вредны, потому что они создают впечатление, что во всем виновата Украина. Мы ждем результатов расследования

Дмитрий КулебаГлава МИД Украины

Его российский коллега Сергей Лавров назвал стыдными попытки журналистов переложить вину за подрыв газопроводов на частное лицо с Украины.

Пытаться объяснить со ссылкой на какие-то западные спецслужбы, что это дело рук некоего украинского олигарха — я считаю, просто стыдно для тех, кто такую версию пропихивает через подконтрольные западные средства массовой информации

Сергей ЛавровГлава МИД России

О недоверии российских властей к новой версии инцидента на российском газопроводе заявил и официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он отметил, что такая задача была по плечу лишь «хорошо обученной государственной специальной службе, коих не так много в нашем мире».

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Марина Совина
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