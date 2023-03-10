Полянский назвал цель распространения западной версии по «Северным потокам»

Полянский: западные версии по «Северным потокам» отвлекают внимание от реальных причин

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский назвал цель распространения странами Запада своих версий диверсий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Об этом он сообщил в интервью Джэксону Хинклу, запись доступна на YouTube-канале The Dive.

Комментируя появившиеся на этой неделе публикации в западных СМИ о причастности к взрывам некой проукраинской группировки, Полянский заявил, что подобная информация является попыткой отвлечь внимание от реальных причин взрывов.

«Я думаю, очевидно, что это, скорее всего, попытка отвлечь внимание от того, что произошло на самом деле», — сказал российский дипломат.

В интервью Полянский также заявил о нежелании некоторых стран Запада работать с проектом резолюции России, призывающей генсека ООН Антониу Гутерриша создать комиссию для расследования диверсии на газопроводах. «Они вынуждены — они присылают экспертов, но эти эксперты лишь говорят “мы не видим какой-либо потребности в такого рода расследовании», — сказал он.