Ряд западных стран отказались работать с резолюцией России по «Северному потоку»

Полянский: ряд западных стран не хотят работать с резолюцией России по «Северному потоку»

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил о нежелании некоторых стран Запада работать с проектом резолюции России, призывающей генсека ООН Антониу Гутерриша создать комиссию для расследования диверсии на «Северном потоке». Об этом он сообщил в интервью Джэксону Хинклу, запись доступна на YouTube-канале The Dive.

По словам дипломата, ряд западных государств отказались от участия в расследовании, так как посчитали его нецелесообразным.

«Они вынуждены — они присылают экспертов, но эти эксперты лишь говорят “мы не видим какой-либо потребности в такого рода расследовании», — сказал Полянский.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Гутерриш и его секретариат отказываются комментировать данные СМИ о виновниках взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». «И генеральный секретарь, и его сотрудники всячески отлынивают от реакции на эти вопросы», — возмутился дипломат.