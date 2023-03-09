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14:15, 9 марта 2023Мир

Лавров обвинил ООН в отказе расследовать взрывы на «Северных потоках»

Лавров: генсек ООН Гутерриш отлынивает от расследования взрывов на «Северных потоках»

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Генсек ООН Антониу Гутерриш и его секретариат отказываются комментировать данные СМИ о виновниках взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2», они также не хотят вести беспристрастное расследование. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, пишет РИА Новости.

«И генеральный секретарь, и его сотрудники всячески отлынивают от реакции на эти вопросы», — возмутился дипломат.

Лавров также напомнил, что Россия инициировала принятие проекта резолюции с призывом к генсеку ООН создать специальную комиссию для расследования инцидента. Голосование должно состояться до конца марта.

Как говорил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский, новые данные газеты The New York Times о том, что к подрыву газопроводов может быть причастна проукраинская группировка, доказывают необходимость начать международное расследование инцидента.

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Виктория Кондратьева
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