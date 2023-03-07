В СБ ООН пройдет голосование по резолюции по расследованию на «Северных потоках»

Голосование в СБ ООН по резолюции по расследованию на «Северных потоках» пройдет в марте

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский прокомментировал на своей странице в Twitter новые данные о диверсиях на «Северных потоках». По его словам, голосование по российскому проекту резолюции с призывом к генсеку международной организации Антониу Гутерришу создать специальную комиссию для расследования инцидента должно состояться до конца марта.

«Прошло три раунда экспертных консультаций по проекту резолюции, голосование точно состоится до конца марта», — написал он.

Дипломат отметил, что новые данные о том, что к подрыву газопроводов может быть причастна проукраинская группировка, доказывает необходимость начать международное расследование инцидента.

Ранее газета Die Zeit сообщила, что прокуратура ФРГ установила связанное с Украиной судно, вероятно причастное к подрыву «Северных потоков». По данным издания, зафрахтовавшая в Польше компания принадлежит украинцам, а на самом судне при обыске были обнаружены следы взрывчатки. В публикации говорится, что одна из западных спецслужб сообщала об этих фактах еще осенью 2022 года.