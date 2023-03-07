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20:55, 7 марта 2023Мир

В ФРГ обнаружили вероятно причастное к взрыву «Северных потоков» судно

Die Zeit: в ФРГ нашли связанное с Украиной судно, причастное к взрыву «Северных потоков»

Фото: Danish Defence Command / Forsvaret Ritzau Scanpix / Reuters

Прокуратура ФРГ установила связанное с Украиной судно, вероятно причастное к взрыву «Северных потоков». О новых данных в расследовании диверсии на российских газопроводах сообщает немецкая газета Die Zeit.

По данным газеты, зафрахтовавшая в Польше компания принадлежит украинцам, а на самом судне при обыске были обнаружены следы взрывчатки. В публикации говорится, что одна из западных спецслужб сообщала об этих фактах еще осенью 2022 года.

«По версии следствия, секретную операцию в море проводила группа из шести человек — пятеро мужчин и женщина. Соответственно, группа состояла из капитана, двух помощников, врача и двух водолазов, которые, как утверждается, доставили взрывчатку на место и заложили ее [на участках трубопровода]», — говорится в материале газеты.

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Виктория Кондратьева
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