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18:44, 7 марта 2023Мир

Разведка США назвала предполагаемых виновников диверсии на «Северных потоках»

NYT: разведка США полагает, что за диверсией на «Северных потоках» стоит Украина

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

По данным разведки США, за диверсией на российских газопроводах «Северный поток» стоят поддерживаемые Украиной силы. О предполагаемых виновниках теракта в Балтийском море сообщают обозреватели New York Times (NYT) со ссылкой на представителей американской администрации.

«Официальные лица США отказались раскрыть [журналистам] характер разведывательных данных ... Они заявили, что на данный момент нет однозначных выводов [по американскому расследованию], и это оставляет открытой возможность того, что операция могла быть проведена неофициальными структурами, имеющими связи с украинским правительством или его службами безопасности», — говорится в публикации.

Разведка США также полагает, что исполнителями операции были гражданами Украины и России, не имеющие отношения к вооруженным силам и спецслужбам. Отмечается, что собранный массив информации и доказательств «может стать первой существенной зацепкой» в деле о расследовании диверсии.

8 февраля американский журналист Сеймур Херш опубликовал расследование, в котором обвинил Соединенные Штаты в организации атак на «Северный поток» и «Северный поток-2». По его словам, американские водолазы под прикрытием проведения учений заложили взрывчатку для организации диверсии на трубопроводах.

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Виктория Кондратьева
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