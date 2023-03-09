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13:02, 9 марта 2023Мир

В Кремле не поверили в проукраинскую группу при взрыве «Северных потоков»

Песков заявил, что теракт на «Северных потоках» мог быть исполнен только спецслужбами

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Теракт на «Северных потоках» мог быть исполнен только небольшим рядом спецслужб, Кремль сомневается в том, что к этому причастна некая проукраинская группа. О недоверии российских властей к новой версии инцидента на российском газопроводе заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Что касается какого-то проукраинского "доктора Зло", который все это организовал, то с трудом в это верится», — рассказал Песков. Он отметил, что такая задача была по плечу лишь «хорошо обученной государственной специальной службе, коих не так много в нашем мире».

Ранее Песков заявил, что допускать возможность причастности России к взрывам на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2», значит считать, что она стала бы заниматься самоповреждением.

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Виктория Кондратьева
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