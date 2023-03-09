В Кремле не поверили в проукраинскую группу при взрыве «Северных потоков»

Песков заявил, что теракт на «Северных потоках» мог быть исполнен только спецслужбами

Теракт на «Северных потоках» мог быть исполнен только небольшим рядом спецслужб, Кремль сомневается в том, что к этому причастна некая проукраинская группа. О недоверии российских властей к новой версии инцидента на российском газопроводе заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Что касается какого-то проукраинского "доктора Зло", который все это организовал, то с трудом в это верится», — рассказал Песков. Он отметил, что такая задача была по плечу лишь «хорошо обученной государственной специальной службе, коих не так много в нашем мире».

Ранее Песков заявил, что допускать возможность причастности России к взрывам на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2», значит считать, что она стала бы заниматься самоповреждением.