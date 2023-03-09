В Кремле оценили версию о причастности России к взрывам на «Северных потоках»

Песков: Москва не причастна к взрывам на «Северных потоках», это было бы самоповреждением

Допускать, что Россия может стоять за взрывами на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2», — значит считать, что она стала бы заниматься самоповреждением. Так считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, цитату приводит РИА Новости.

«Мы с самого начала сказали, что, наверное, только в воспаленный мозг может прийти идея, что Россия, как один из главных акционеров этого международного проекта, может сама себе рубить ногу. Это абсурдная гипотеза, которая автоматом, наверное, была брошена на обсуждение», — заявили в Кремле.

По данным разведки США, опубликованным газетой The New York Times 7 марта, за диверсией на российских газопроводах «Северный поток» стоят поддерживаемые Украиной силы. Разведка также полагает, что исполнителями операции были граждане Украины и России, не имеющие отношения к вооруженным силам и спецслужбам.