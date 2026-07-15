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18:51, 15 июля 2026Мир

Мерц призвал США не вмешиваться в выборы в Германии

Канцлер ФРГ Мерц призвал США не вмешиваться в выборы в Германии
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц предостерег США и близкие к американским властям учреждения от вмешательства в немецкие выборы. Об этом пишет РИА Новости.

На пресс-конференции в Берлине Мерц отметил, что они не вмешиваются в выборы США.

«Мы всегда придерживались этой позиции», — заявил политик.

Ранее член комитета Государственной Думы по обороне Андрей Колесник ответил на заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о запуске переговоров по Украине, заявив, что он возможен.

Сформулировать гарантии безопасности по Украине без участия России невозможно, заявил до этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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