Мерц призвал США не вмешиваться в выборы в Германии

Канцлер ФРГ Мерц призвал США не вмешиваться в выборы в Германии

(Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц предостерег США и близкие к американским властям учреждения от вмешательства в немецкие выборы. Об этом пишет РИА Новости.

На пресс-конференции в Берлине Мерц отметил, что они не вмешиваются в выборы США.

«Мы всегда придерживались этой позиции», — заявил политик.

Ранее член комитета Государственной Думы по обороне Андрей Колесник ответил на заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о запуске переговоров по Украине, заявив, что он возможен.

Сформулировать гарантии безопасности по Украине без участия России невозможно, заявил до этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.