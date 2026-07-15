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18:39, 15 июля 2026Россия

В России отреагировали на идею переименовать Украину в Русь словами «нацистские методички»

Мягков: Тарасюк по методичкам гитлеровцев предложил переименовать Украину в Русь
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Бывший министр иностранных дел Украины Борис Тарасюк, предложивший переименовать республику в Русь, действует по нацистским методичкам. Об этом заявил научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков, чьи слова приводит РИА Новости.

«Этот бывший глава украинского МИДа работает по нацистским методичкам», — сказал Мягков.

Ранее Тарасюк заявил, что Россия украла у Украины историческое название Русь. Он отметил, что от страны никто не требует менять название.

Перспективы смены названия Тарасюк связал с вступлением в Европейский союз. В качестве примера он привел требование Греции изменить название Македонии.

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