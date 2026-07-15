В России отреагировали на идею переименовать Украину в Русь словами «нацистские методички»

Мягков: Тарасюк по методичкам гитлеровцев предложил переименовать Украину в Русь

Бывший министр иностранных дел Украины Борис Тарасюк, предложивший переименовать республику в Русь, действует по нацистским методичкам. Об этом заявил научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков, чьи слова приводит РИА Новости.

«Этот бывший глава украинского МИДа работает по нацистским методичкам», — сказал Мягков.

Ранее Тарасюк заявил, что Россия украла у Украины историческое название Русь. Он отметил, что от страны никто не требует менять название.

Перспективы смены названия Тарасюк связал с вступлением в Европейский союз. В качестве примера он привел требование Греции изменить название Македонии.