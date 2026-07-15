Экс министр иностранных дел Украины Тарасюк предложил переименовать Украину в Русь

Россия украла у Украины историческое название Русь. С таким заявлением выступил бывший министр иностранных дел Украины Борис Тарасюк в интервью «РБК-Украина».

«От нас никто не требует менять название. Хотя, если бы меняли, я бы предложил название Русь, ведь это наше первоначальное название, которое при Петре I фактически украло Московское царство», — заявил он.

Перспективы смены названия Тарасюк связал с вступлением в Европейский союз (ЕС). В качестве примера он привел требование Греции изменить название Македонии.

При этом на Украине продолжают бороться с русской культурой и историческим наследием. В рамках дерусификации ужесточается языковая политика, демонтируются памятники как имперским, так и советским деятелям.