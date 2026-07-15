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09:42, 15 июля 2026Бывший СССР

Украину предложили переименовать в Русь

Экс министр иностранных дел Украины Тарасюк предложил переименовать Украину в Русь
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Pandora Pictures / Shutterstock / Fotodom

Россия украла у Украины историческое название Русь. С таким заявлением выступил бывший министр иностранных дел Украины Борис Тарасюк в интервью «РБК-Украина».

«От нас никто не требует менять название. Хотя, если бы меняли, я бы предложил название Русь, ведь это наше первоначальное название, которое при Петре I фактически украло Московское царство», — заявил он.

Перспективы смены названия Тарасюк связал с вступлением в Европейский союз (ЕС). В качестве примера он привел требование Греции изменить название Македонии.

При этом на Украине продолжают бороться с русской культурой и историческим наследием. В рамках дерусификации ужесточается языковая политика, демонтируются памятники как имперским, так и советским деятелям.

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