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17:11, 25 февраля 2025Бывший СССР

На Украине снесли памятник русскому государю

В Полтаве демонтировали памятник Петру I
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Кадр: «Первый канал»

В украинском городе Полтава демонтировали памятник Петру I. Об этом сообщила секретарь Полтавского горсовета Екатерина Ямщикова на своей странице Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Памятник убрали местные власти в рамках политики декоммунизации на Украине. «Это не акт вандализма, а сознательное и ответственное действие общины», — заявила украинский чиновник. Ямщикова отметила, что памятник российскому императору убрали «с соблюдением всех необходимых процедур».

Памятник был установлен в месте, где любил отдыхать Петр I во время своих визитов.

Ранее Верховная Рада Украины приняла изменения в закон об исключении из названий судов имена советских деятелей. Всего будет переименовано 103 местных общих судов на всей территории страны.

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