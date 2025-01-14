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17:52, 14 января 2025Бывший СССР

На Украине исключат упоминание имен советских деятелей из названий судов

Верховная Рада приняла поправки о декоммунизации украинских судов
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Reuters

Верховная Рада Украины приняла изменения в закон о судоустройстве и статусе судов, которые исключат из их названий имена советских деятелей. Об этом написала народный депутат Ирина Геращенко в своем Telegram-канале.

«Будет переименовано 103 местных общих судов на всей территории Украины. (...) Важно, чтобы суды лишились не только советских названий, но и советских традиций», — написала нардеп.

По ее словам, изменение названий не приведет к организации нового суда, его реорганизации и ликвидации, а всего будет переименовано 103 местных общих суда.

Ранее в городе Павлоград на Украине демонтировали танк ИС-3 («Иосиф Сталин»), который был установлен в качестве памятника его создателю — советскому конструктору Жозефу Котину. Так как техника весила около 50 тонн, для демонтажа памятника использовали специальный кран, привезенный из Днепра.

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