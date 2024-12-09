На Украине демонтировали памятник советскому конструктору танков

В Павлограде демонтировали памятник советскому конструктору танков Котину

В городе Павлоград на Украине демонтировали танк ИС-3 («Иосиф Сталин»), который был установлен в качестве памятника его создателю — советскому конструктору Жозефу Котину, об этом пишет издание «Страна.ua».

По данным журналистов, танк стоял на въезде в населенный пункт. Так как техника весила около 50 тонн, для демонтажа памятника использовали специальный кран, привезенный из Днепра.

Жозеф Котин родился и вырос в Павлограде. Он был главным конструктором Челябинского тракторного и Кировского заводов. Кроме того, с 1968 по 1972 год занимал пост заместителя министра оборонной промышленности СССР.

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