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23:36, 4 декабря 2024Бывший СССР

В Киеве демонтировали бюст генерала-партизана Ковпака

В парке Славы в Киеве демонтировали бюст генерала-партизана Сидора Ковпака
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Foxie EdianiaK / Unsplash

На Украине демонтировали бюст партизанского командира, дважды Героя Советского Союза Сидора Ковпака в рамках декоммунизации, сообщает профильная комиссия Киевского городского совета. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на издание «Общественное».

Памятник был установлен в парке Славы в Киеве. Общественный деятель Олег Слабоспицкий на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) заявил, что в украинской столице также демонтировали бюсты советских военных деятелей Ивана Черняховского, Павла Рыбалко, Алексея Федорова.

Ранее на Украине демонтировали бюст русского и советского биолога Ивана Мичурина.

Также стало известно, что два памятника советским солдатам убрали во Львовской области Украины. Как уточнили источники, монументы разобрали в селах Грушатичи и Миженец Самборского района.

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