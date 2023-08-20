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11:45, 20 августа 2023Бывший СССР

На Украине демонтировали памятник биологу Мичурину

В Полтавской области демонтировали памятник биологу Ивану Мичурину

Фото: Viktor Smoliak / Unsplash

На Украине демонтировали бюст русского и советского биолога Ивана Мичурина. Об этом сообщает Telegram-канал «Деколонизация. Украина».

«Михновцы возле Лубен Полтавской области. Демонтирован памятник Мичурину», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что два памятника советским солдатам демонтировали во Львовской области Украины. Как уточнили источники, монументы демонтировали в селах Грушатичи и Миженец Самборского района. При этом в регионе накануне снесли еще три аналогичных памятника.

С мая 2015 года на Украине действует закон о декоммунизации. Он предусматривает запрет на использование советской символики, осуждение коммунистического режима СССР и открытие имеющихся в стране архивов советских спецслужб. В рамках исполнения закона переименовываются города, улицы, демонтируются памятники советским деятелям.

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    Варвара Кошечкина
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