На Украине демонтировали памятник биологу Мичурину

В Полтавской области демонтировали памятник биологу Ивану Мичурину

На Украине демонтировали бюст русского и советского биолога Ивана Мичурина. Об этом сообщает Telegram-канал «Деколонизация. Украина».

«Михновцы возле Лубен Полтавской области. Демонтирован памятник Мичурину», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что два памятника советским солдатам демонтировали во Львовской области Украины. Как уточнили источники, монументы демонтировали в селах Грушатичи и Миженец Самборского района. При этом в регионе накануне снесли еще три аналогичных памятника.

С мая 2015 года на Украине действует закон о декоммунизации. Он предусматривает запрет на использование советской символики, осуждение коммунистического режима СССР и открытие имеющихся в стране архивов советских спецслужб. В рамках исполнения закона переименовываются города, улицы, демонтируются памятники советским деятелям.