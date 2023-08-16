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23:15, 16 августа 2023Бывший СССР

На Украине демонтировали два памятника советским солдатам

Во Львовской области демонтировали еще два памятника советским солдатам

Фото: Telegram / DecolonizationUkraine

Два памятника советским солдатам демонтировали во Львовской области Украины. Об этом сообщает Telegram-канал «Деколонизация. Украина».

Как уточнили источники, монументы демонтировали в селах Грушатичи и Миженец Самборского района. При этом в регионе накануне снесли еще три аналогичных памятника.

10 августа стало известно, что во Львовской области Украины демонтировали четыре памятника советским солдатам. Они находились в населенных пунктах Балучин, Домашев, Низы и Спас.

26 июля сообщалось о сносе во Львовской области трех памятников советской эпохи за сутки. Их демонтировали в населенных пунктах Боянец, Горняк и Сокаль. Кроме того, еще девять монументов советским солдатам были снесены в регионе с 21 по 22 июля.

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    Марина Совина
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