На Украине демонтировали два памятника советским солдатам

Во Львовской области демонтировали еще два памятника советским солдатам

Два памятника советским солдатам демонтировали во Львовской области Украины. Об этом сообщает Telegram-канал «Деколонизация. Украина».

Как уточнили источники, монументы демонтировали в селах Грушатичи и Миженец Самборского района. При этом в регионе накануне снесли еще три аналогичных памятника.

10 августа стало известно, что во Львовской области Украины демонтировали четыре памятника советским солдатам. Они находились в населенных пунктах Балучин, Домашев, Низы и Спас.

26 июля сообщалось о сносе во Львовской области трех памятников советской эпохи за сутки. Их демонтировали в населенных пунктах Боянец, Горняк и Сокаль. Кроме того, еще девять монументов советским солдатам были снесены в регионе с 21 по 22 июля.