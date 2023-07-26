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22:47, 26 июля 2023Бывший СССР

Три памятника советской эпохи снесли во Львовской области

Три памятника советской эпохи снесли во Львовской области на западе Украины за сутки

Фото: Telegram / DecolonizationUkraine

Три памятника советской эпохи снесли во Львовской области на западе Украины, сообщил Telegram-канал «Деколонизация. Украина».

Как уточнили источники, монументы снесли в населенных пунктах Боянец, Горняк и Сокаль. Также с мемориала, посвященного участникам Великой Отечественной войны, который стоит в селе Толстая Черкасской области, убрали макет ордена «Победа». Заменили и надпись на мемориальной плите — 1939 год, когда началась Вторая мировая война.

Кроме того, девять памятников советским солдатам были демонтированы во Львовской области за сутки с 21 по 22 июля. Монументы исчезли в населенных пунктах Броды, Ореховчик, Подкамень, Пониковица, Рудники, Семигинов, Скелевка, Суховоля и Язловчик.

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    Марина Совина
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