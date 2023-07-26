Три памятника советской эпохи снесли во Львовской области
Три памятника советской эпохи снесли во Львовской области на западе Украины за сутки
Три памятника советской эпохи снесли во Львовской области на западе Украины, сообщил Telegram-канал «Деколонизация. Украина».
Как уточнили источники, монументы снесли в населенных пунктах Боянец, Горняк и Сокаль. Также с мемориала, посвященного участникам Великой Отечественной войны, который стоит в селе Толстая Черкасской области, убрали макет ордена «Победа». Заменили и надпись на мемориальной плите — 1939 год, когда началась Вторая мировая война.
Кроме того, девять памятников советским солдатам были демонтированы во Львовской области за сутки с 21 по 22 июля. Монументы исчезли в населенных пунктах Броды, Ореховчик, Подкамень, Пониковица, Рудники, Семигинов, Скелевка, Суховоля и Язловчик.