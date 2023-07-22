На Украине за сутки демонтировали девять памятников советским воинам

Во Львовской области Украины за сутки демонтировали девять памятников советским солдатам

Девять памятников советским солдатам были демонтированы за сутки с 21 по 22 июля во Львовской области на западе Украины. Об этом сообщает Telegram-канал «Деколонизация. Украина».

Отмечается, что памятники демонтировали в населенных пунктах Броды, Ореховчик, Подкамень, Пониковица, Рудники, Семигинов, Скелевка, Суховоля и Язловчик.

Днем ранее в области демонтировали три аналогичных монумента. Всего с начала этого года в регионе ликвидировали 123 памятника. Глава областной администрации Максим Козицкий 1 июля заявил, что власти намерены избавиться от всех памятников советской эпохи до конца года.

Ранее в Киеве снесли памятник разведчице и партизанке Зое Космодемьянской, ставшей в годы Великой Отечественной войны первой женщиной — Героем Советского Союза. Она была одним из символов героизма советского народа в борьбе против нацизма.

