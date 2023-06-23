В Киеве снесли памятник советской разведчице и партизанке Зое Космодемьянской

В Киеве демонтировали памятник советской разведчице и партизанке Зое Космодемьянской

В Киеве снесли памятник разведчице и партизанке Зое Космодемьянской, ставшей в годы Великой Отечественной войны первой женщиной — Героем Советского Союза. Об этом сообщается в Telegram-канале «Деколонизация.Украина».

В посте говорится, что памятник советской партизанке демонтирован в столице Украины. К записи также приложили фото с постаментом, на котором больше нет бронзовой скульптуры.

В Telegram-канале также сообщается, что далее в Киеве запланирован снос памятника Герою Советского Союза генералу Михаилу Кирпоносу, который погиб осенью 1941 года. Помимо этого, должен быть демонтирован постамент с красным командиром времен Гражданской войны Николаем Щорсом.

Зоя Космодемьянская была партизанкой и разведчицей диверсионной бригады Западного фронта. В ноябре 1941 года была схвачена фашистами в деревне Петрищево в Подмосковье. В тот момент она пыталась поджечь дома на занятой врагом территории. 17-летнюю девушку долго и жестко пытали, ничего не добились, а потом казнили через повешение. Ее тело еще около месяца провисело в петле в деревне.

Зоя Космодемьянская стала одним из символов героизма советского народа в борьбе против нацизма. Кроме того, она оказалась первой женщиной, ставшей Героем Советского Союза еще в годы Великой Отечественной войны. В столице Украины памятник Зое Космодемьянской был установлен на пересечении улиц Олеся Гончара и Богдана Хмельницкого. Он находился недалеко от Центрального железнодорожного вокзала Киева.

Ранее стало известно, что 22 июня еще шесть памятников советским солдатам снесли на Западной Украине. Памятники были демонтированы в таких поселениях, как Варяж, Старое Село, Стенятин, Перетоки и Чишки в Львовской области, а также Ушомир в Житомирской области.