На Украине в годовщину начала ВОВ снесли памятники советским солдатам

22 июня во Львовской и Житомирской областях Украины снесли 6 памятников советским солдатам

Шесть памятников советским солдатам снесли на западной Украине накануне, 22 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

Демонтировали памятники в населенных пунктах Варяж, Старое Село, Стенятин, Перетоки и Чишки Львовской области, Ушомир Житомирской области.

Ранее мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что горожане не готовы к появлению улицы Степана Бандеры. Он также отметил, что будет стоять на стороне общества, если оно примет переименование, декоммунизацию и снос памятников. Улица Бандеры уже появилась в городе Днепр.