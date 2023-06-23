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09:30, 23 июня 2023Бывший СССР

На Украине в годовщину начала ВОВ снесли памятники советским солдатам

22 июня во Львовской и Житомирской областях Украины снесли 6 памятников советским солдатам
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Pavlo Palamarchuk / SOPA Images / LightRocket / Getty Images

Шесть памятников советским солдатам снесли на западной Украине накануне, 22 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

Демонтировали памятники в населенных пунктах Варяж, Старое Село, Стенятин, Перетоки и Чишки Львовской области, Ушомир Житомирской области.

Ранее мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что горожане не готовы к появлению улицы Степана Бандеры. Он также отметил, что будет стоять на стороне общества, если оно примет переименование, декоммунизацию и снос памятников. Улица Бандеры уже появилась в городе Днепр.

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    Алевтина Запольская
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