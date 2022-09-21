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В центре Днепра появилась улица Степана Бандеры

Мэр Днепра Филатов сообщил о переименовании улицы Шмидта в улицу Бандеры

Фото: Michael Kudryavtsev / Globallookpress.com

В центре Днепра появилась улица Степана Бандеры. Об этом в своем Telegram сообщил мэр города Борис Филатов.

«В Днепре переименовали улицу Шмидта в улицу имени Степана Бандеры. Теперь уже навсегда», — сообщил мэр.

Ранее сообщалось, что в рамках декоммунизации власти Днепра решили переименовать дополнительно 45 топонимов.

Степан Бандера был лидером «Организации украинских националистов» (ОУН — запрещенная в России экстремистская организация), действовавшей в основном на Западной Украине.

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Алевтина Запольская
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