В Киеве дерусифицировали еще две улицы

Мэр Киева Кличко сообщил о переименовании двух улиц в столице в рамках дерусификации

В Киеве в рамках дерусификации переименовали еще две улицы. Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

Улица, носившая имя генерал-губернатора Михаила Драгомирова, получила название в честь Андрея Верхогляда — майора 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных запорожцев.

Также в Голосеевском районе столицы улицу Гвардейскую переименовали в честь националистического батальона «Карпатская сечь».

Ранее в Киеве демонтировали памятник космонавту Юрию Гагарину. Бюст, установленный в конце 1960-х годов, находился во дворе Центра технического творчества и профессиональной ориентации школьной молодежи.