Во Львовской области демонтируют все советские памятники

Власти Львовской области намерены демонтировать все советские памятники до конца года

В Львовской области до конца года намерены демонтировать все памятники советской эпохи. Об этом сообщил глава областной военной администрации Максим Козицкий в своем Telegram.

По его словам, в процессе декоммунизации в регионе объектов советской эпохи лишились шесть общин. «Завершить этот процесс планируем до конца года», — написал он. Козицкий добавил, что в селе Угерско Стрыйского района также был снесен памятник.

Ранее в Киеве снесли памятник разведчице и партизанке Зое Космодемьянской, ставшей в годы Великой Отечественной войны первой женщиной — Героем Советского Союза. Она была одним из символов героизма советского народа в борьбе против нацизма.