Во Львовской области демонтировали несколько памятников советским солдатам
Во Львовской области Украины демонтировали четыре памятника советским солдатам
Во Львовской области Украины демонтировали четыре памятника советским солдатам. Об этом, публикуя кадры сноса объектов, сообщили в Telegram-канале «Деколонизация.Украина».
Отмечается, что демонтированные памятники находились в населенных пунктах Балучин, Домашев, Низы и Спас.
26 июля сообщалось о сносе во Львовской области трех памятников советской эпохи за сутки. Их демонтировали в населенных пунктах Боянец, Горняк и Сокаль. Кроме того, еще девять монументов советским солдатам были снесены в регионе с 21 по 22 июля.