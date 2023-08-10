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20:52, 10 августа 2023Бывший СССР

Во Львовской области демонтировали несколько памятников советским солдатам

Во Львовской области Украины демонтировали четыре памятника советским солдатам
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Pavlo Palamarchuk / Reuters

Во Львовской области Украины демонтировали четыре памятника советским солдатам. Об этом, публикуя кадры сноса объектов, сообщили в Telegram-канале «Деколонизация.Украина».

Отмечается, что демонтированные памятники находились в населенных пунктах Балучин, Домашев, Низы и Спас.

26 июля сообщалось о сносе во Львовской области трех памятников советской эпохи за сутки. Их демонтировали в населенных пунктах Боянец, Горняк и Сокаль. Кроме того, еще девять монументов советским солдатам были снесены в регионе с 21 по 22 июля.

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    Алевтина Запольская
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